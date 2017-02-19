台南市農會代表暨農事小組長選舉 下午2點截止

台南市農會代表暨農事小組長選舉今天登場，農業局表示，全市共有541個投開票所，具投票資格的會員有12萬餘人，幾個競爭較激烈地區如新化、下營、學甲、玉井等地，上午9點投票一開始，就有會員陸續前來投票，目前為止投票情形良好，沒有狀況發生。

本次投票在下午2點截止，隨後即進行開票，台南市應選出的農會代表共計1366人，登記參選有1540人。

(中時)