中市銀髮生活達人特展，傳承精彩生命故事

製作「生命故事」的編織老師江阿本。（盧金足攝）

傳遞「技藝傳承、生命韌力、以老助老」的達人精神作品。（盧金足攝）

高齡87歲的竹編達人江阿本挑戰自我極限，以東勢在地竹材獨自編製3米半高的樹型裝置藝術，取名「生命故事」，傳遞「技藝傳承、生命韌力、以老助老」的達人精神。作品於台中民俗公園「銀髮生活達人特展」展出，展出期限至4月30日止，台中市政府社會局歡迎民眾踴躍前往欣賞。

社會局為保留長輩的生活智慧與精湛技藝，與向上文教基金會合作開設「銀髮生活達人館」，邀請具有專長的銀髮賢拜，培訓成為「銀髮生活達人」並舉辦特展。

展出作品包含石雕、葫蘆、染布以及竹籐編織等多位銀髮生活達人的作品，高齡87歲的竹編達人江阿本更挑戰自我極限，嘗試製作80年竹編生涯中最大件的竹編製品，高達3米半高的樹型裝置藝術「生命故事」，從選擇竹材，削頗竹篾到編織成型全由江阿本一手包辦，製作期間雖在纏綁過程中被鐵線扎傷，但仍堅持製作完成。

江阿本說，從來沒有做過這麼大的物件，相當不簡單，要完成3米多高度，必須慢慢接起來綁緊，心裡不斷鼓勵一定可以完成，最後順利挑戰成功，希望分享竹編藝術與達人精神。

竹編達人江阿本「生命故事」竹編樹於台中民俗公園展出，現場還可以在紅絲帶上寫下祝福話語；社會局指出，除了江阿本之外，也有林秀珍達人的竹編作品。

林秀珍是位孝順的媳婦，近20年的作品，一邊照顧公婆，一邊慢慢完成，作品細膩，富有想像力與生命力。

(中時)