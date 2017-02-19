斗六空汙嚴重霧茫茫 民眾：呼吸困難

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我要評比

斗六市今天空氣汙染嚴重，天空都是霧霾。（周麗蘭攝）

環保署斗六測站的監測數據。（周麗蘭攝）

今天下午中部縣市反空汙大遊行在台中市府廣場登場，碰上空氣品質真的很糟的一天，斗六測站下午一點鐘懸浮微粒達到140毫克、細懸浮微粒83毫克、空氣品質指標160紅害程度。

斗六民眾表示，今天清晨起床霧濛濛，還以為是塵霧，天越亮呼吸愈難受，想咳嗽、頭很漲。

保署位於雲林縣的4個測站測出的空氣品質都很差，斗六市細懸浮微粒83、崙背55（空氣品質指標133）、麥寮43（空氣品質指標133）、台西41（空氣品質指標114）。

環保局空氣噪音管制科長廖崇圜表示，台灣這幾天有高壓迴流，懸浮微粒累積沉降，對西半部空氣不利，靠山的斗六、南投竹山因位於背風面，空氣品質尤其差。

廖崇圜指出，昨天還有鋒面帶動氣流，今天減弱幾乎沒風，斗六的空氣比昨天糟。

雲林縣長李進勇今天下午也前往台中市政府參加反空汙大遊行。

(中時)