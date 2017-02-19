姊妹偷賣場7千商品 只拿8元養樂多結帳

北上新竹市找工作的郭姓姊妹，18日到賣場偷走7550元DVD等贓物，卻只拿8元養樂多結帳。（徐養齡攝）

雲林縣郭姓姊妹日前一起到新竹找工作，18日晚間到大賣場閒逛，趁機偷了一堆DVD及日用品，塞進小袋準備「偷渡」，只拿1瓶8塊養樂多結帳，遭保安眼尖發現，搜出價值7550元的贓物。

警方調查，41歲、33歲郭姓姊妹最近剛好失業，兩人都未婚，因此決定一起北上到新竹市找工作，暫居在東區1間出租套房，昨天晚上閒來沒事，便走到賣場打算買DVD回家打發時間。

不料姊妹倆挑片時愈挑愈起勁，一口氣拿了約10片好萊塢院線片及韓劇，還拿了洗衣板、保溫杯等日用品，通通丟進2個小袋裡，結帳時卻只拿了1罐8塊養樂多付帳，竟也順利過關，最後因袋子鼓起太明顯，在門口被保安人員攔下。

姊妹倆被搜出總價值7550元的贓物，兩人雖苦苦哀求，仍被賣場報警送辦。兩姊妹警詢時還互推是對方先起意偷竊，讓警方聽了直搖頭。

警方透露，姊妹倆身上其實帶了1萬多元現金，但卻耍賴不肯付錢，如今吃上竊盜罪官司，2人交保金額恐不是7550元就能抵銷得了。

(中時)