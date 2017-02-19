傳馬挺郝分散洪票源 吳敦義：不要這樣猜
前總統馬英九明天將出席郝龍斌的競選辦公室成立茶會，前副總統吳敦義面對媒體詢問馬英九現在人人都挺，是為了要分散洪秀柱的票源。吳敦義說，「不要做這樣猜測」。
國民黨主席競爭激烈，吳敦義中午出席「基隆市青溪總會新春團拜」，媒體詢問馬英九是否會力挺？吳敦義表示，馬英九曾擔任8年中華民國元首，也當過2任台北市長和國民黨主席，一定有他的高度，馬英九一再表示現階段不會支持特定人選，「這點是毫無疑問」。
吳敦義說，也許有人邀請馬英九出席競選辦公室成立茶會，馬英九禮貌性出席，大家都是黨內同志，這也不是什麼特別敏感的事情。
至於吳敦義的競選辦公室何時成立？他表示，會思考競選總部成立時機，「當然會邀請他（馬英九）」。另外，媒體也問及有消息傳出前行政院長江宜樺要參選2020總統選舉？吳敦義說，「不要這些猜測，好不好，謝謝」。1060219
(中央社)
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