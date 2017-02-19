司改會議首場分組會議 20日司法院登場

司法改革國是會議第一場分組會議明天將在司法院登場，主題為「全民信賴公正專業的司法」，分組會議進行3個月後，司法改革國是會議預計於六月登場。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議將從明天展開，為期約3個月；未來分組會議以2週一輪、每個小組預計召開6次會議。這5組為「全民信賴公正專業的司法」、「權責相符高效率的司法」、「參與透明親近的司法」、「保護被害人與弱勢者的司法」以及「維護社會安全的司法」會議。

總統府司法改革國是會議籌備委員會已公布了各分組的議題清單，每組分配4到5大類議題及子題，總共有21大類議題。

這21大類議題包括，保護犯罪被害人；減低冤案發生與強化救濟機制；保護弱勢族群在司法中的處境；司法科學、鑑定機制與專家證人；偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護；建立人權、效能、透明的大法官解釋程序；司法政策權歸屬（雙元司法行政系統的變革）；建構效能、精實的法院組織與程序；建構專業的法院、法庭。

此外還有提升檢察系統的透明與效能；檢討法官、檢察官的任用、監督與退休給付；律師的專業化與職業倫理；檢討檢、警、調人員的專業分工；法律人的養成、考選、專業訓練；人民參與司法；公開透明的司法；親近人民的司法；獄政制度改革；毒品政策檢討；有效打擊犯罪；犯罪預防與管理。

籌備會也已公布分組會議的委員名單，101位的分組會議委員來自社會各界，由15位票選產生的法官、檢察官、律師，70位籌備委員會推薦人選，與16位的籌備委員組成。1060219

(中央社)