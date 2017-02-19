解放軍南海演練 揚言枕戈以待美航母

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陸媒15日高調報導共軍南海艦隊在南海演練，還形容此舉是「枕戈以待美航母」。外電報導，美國海軍包括尼米茲級卡爾文森號航空母艦在內的航艦打擊群，18日開始在南海展開定期巡航。

中共解放軍、大陸中央電視台15日、16日大幅報導解放軍南海艦隊演練新聞，照片與影音畫面顯示，O52D型驅逐艦長沙艦、海口艦、轟-6型等戰機參與演練。

資料顯示，052D使用的反艦飛彈有鷹擊-18，防空飛彈有海空旗-9等。陸媒曾報導，在當前全球最先進的反艦飛彈中，鷹擊-18排名第一。

因此，對於這次南海艦隊隊的演練，大陸新浪軍網圖片標題以「枕戈以待美航母！中國052D驅逐艦編隊南海演習」，來表明這次演習衝著美國航艦而來。

不畏中共實際行動，美國卡爾文森號臉書專頁公布，美國海軍表示，包括尼米茲級（Nimitz）卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）在內的航鑑打擊群，18日開始在南海展開定期巡航。

航艦打擊群指揮官基爾比少將（James Kilby）表示，幾週來在太平洋的訓練，提高航空母艦打擊群的效率和就緒程度。1060219

(中央社)