戰爭不能阻擋我們 推特女童訪斷腿男孩
7歲敘利亞女童阿拉貝在推特上呼籲各界關心家鄉戰火，她今天在土耳其南部醫院見到了被炸斷雙腿的男孩阿薩杜夫。儘管戰火無情，2個孩子誓言「戰爭不能阻擋我們」。
根據法新社報導，阿拉貝（Bana al-Abed）利用推特告訴世人阿勒坡被轟炸的慘況，而10歲的阿薩杜夫（Abdel Basset Al-Satuf）是在伊德利布省（Idlib）遭炸彈攻擊時，失去雙腿。
政府軍16日朝伊德利布省西北部的阿貝特鎮（Al-Hbeit）發動桶裝炸彈攻擊，阿薩杜夫被炸傷，他膝蓋以下都被炸斷，無法站立。阿薩杜夫尖叫要爸爸抱他起來的影片在社群媒體中瘋傳，阿拉貝分享了阿薩杜夫的影片。
土耳其非政府組織人權、自由及人道救援基金會（Humanitarian Relief Foundation ，IHH)表示，阿拉貝今天探訪在土耳其南部哈泰省（Hatay）醫院接受治療的阿薩杜夫。
在推特Periscope現場影片中，阿拉貝送給阿薩杜夫禮物後，呼籲大家「協助敘利亞兒童」。
阿拉貝說：「我們要上學、要玩耍。戰爭不能阻擋我們。我們很堅強。」
阿拉貝在推特中分享影片，同時還說看到阿薩杜夫，她十分開心。
IHH表示，阿薩杜夫的母親和3歲妹妹都在攻擊中喪生，其他2名姊妹也苦於不明的健康問題。
阿薩杜夫家人在IHH的協助下，從敘利亞逃到土耳其。1060219
(中央社)
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