旅行公會李奇嶽：雖被罵還是要協助家屬

旅行公會全聯會發言人李奇嶽（中）因蝶戀花給的錯誤資料，而被家屬責罵，飽受池魚之殃。（中時資料照／杜宜諳攝）

旅行業同業公會全聯會發言人李奇嶽在這次蝶戀花事件中四處奔走，不料卻因蝶戀花給的資料錯誤，害他說錯話而被家屬打臉，甚至被外界罵到臭頭！上午他出席追悼會時重申，即使如此，仍會持續協助家屬，包括傷者後續照料，以及死者身後事的處理等等，不會因此而氣餒不再過問。

李奇嶽說，車禍當天（13日）晚上，他一直在找蝶戀花旅行社負責人，隔日凌晨終於聯絡上周繼弘。當時只覺得對方是個30多歲的年輕人，涉世似乎不深，需要公會協助面對外界的質問。

只是李奇嶽萬萬想不到，蝶戀花提供的資料竟然都是錯的，但他卻信以為真，向媒體報告後，卻遭到司機的家屬提出班表指正、打臉，他反而成為被攻擊的對象，公親變事主。

事發次日上午，李奇嶽約周繼弘在二殯館向死者上香，那是他首次與周繼弘見面。當時他發現對方的公司只有3、4個年輕員工，且都嚇得慌張失措，大老闆周比蒼也不出面，李奇嶽只好出面協助回答媒體問題，沒想到從此變成箭靶，被罵到滿臉豆花。

李奇嶽本身是創意旅行社總經理，他說，7年前的10月21日梅姬颱風襲台，當時創意和弘泰旅行社的兩輛遊覽車行駛蘇花公路，遭落石掩埋和墜海，當時靠的就是旅行公會和旅行業志工幫忙，讓他們可以再爬起來，所以此後只要旅行團發生重大事故，他一定出來幫忙出來當志工。

因此蝶戀花事件也一樣，李奇嶽協助處理 善後，忙到兩夜沒睡覺；卻因蝶戀花給了錯誤資料，讓他意外成了外界指責的對象。不過即使受到池魚之殃，對李奇嶽而言，這也只是抱著曾經受人幫助，現在要努力回饋社會的心態罷了。

(中時)