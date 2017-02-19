臨檢拉尾盤 收班前查獲毒

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周嫌自知法網難逃，主動交出毒品。（王揚傑翻攝）

昨（18日）晚11時40分許，新北市警樹林分局於中華、八德街口的臨檢勤務已在整理裝備準備撤崗，員警卻發現54歲周姓男子駕車行經時，疑似刻意緩慢駛過，員警好奇將他攔下，見周嫌應答時雖態度鎮定，但動作卻格外小心，員警察覺可疑，請周嫌下車接受盤查，周嫌竟無法交代車輛來源。

警方詳視車內，果然發現電子磅秤和針筒，周嫌自知難逃，自行將藏於身上的海洛因及安非他命取出，員警遂將周嫌帶回偵辦。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將周嫌送辦。

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(中時)