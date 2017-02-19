掃墓季到 新竹市府貼心為民除草
清明掃墓季快到了，新竹地區因閩南、客家族群融合，掃墓時間不盡相同，市府為方便民眾掃墓，連續3年貼心為民眾除草，大幅降低雜草焚燒數量，並發送1200份小盆栽，鼓勵民眾提前掃墓，避開塞車潮。
市府指出，民政處、殯葬所近來積極動員除草作業，指過去民眾清除墓園雜草後，常集中焚燒，一有不慎就容易引起火警，且燃燒煙霧大，造成環境汙染及呼吸困難，市府為此連續3年為民除草，大幅降低墓園火警數量。
由於客家族群普遍在農曆年後就開始掃墓，殯葬管理所為此於1月下旬就啟動8座使用中公墓割草作業，目前已完成6座，預計本月底就能全部割除。
新竹市大坪頂永生園區收納近9萬個骨灰塔位，每年清明節皆湧入數以萬計的人潮，將聯絡道路塞得水洩不通，市府今年除了加強疏導措施，並鼓勵民眾提早在3月12日、13日，及18日、19日兩個周末，提早到大坪頂掃墓。
市府表示，配合提早掃墓的民眾，市府將發送免費小盆栽（鵝掌藤、長壽花、矮仙丹、福祿桐、六月雪、金露花等），每天發300株，總計1200株，有好禮可領又能避開人潮，一舉兩得。
(中時)
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