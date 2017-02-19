中台灣反空汙大遊行 李遠哲到場力挺

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前中研院長李遠哲（中），參與反空污大遊行。（馬瑞君攝）

終結一個台灣、兩個天空，反空汙大遊行，下午在市民廣場前舉行，大批民眾參與，前中研院長李遠哲出國前，又特地南下參與。

李遠哲表示，希望政府能落實此次遊行三大訴求，治理空汙、抗暖化，落實空汙治理成亞洲典範承諾及全面翻修空汙法。

(中時)