大溪木藝生態博物館 無圍牆融入社區
桃園市大溪木藝生態博物館擁有6處凝聚記憶的分館，無圍牆木博館將文化資產融入社區，大溪從山城、水鄉、街市到館舍，文化局邀請遊客大溪巡禮，一窺大溪百年身世。
大溪木藝生態博物館擁有6個分館，包括壹號館、四連棟、武德殿、大溪公會堂暨蔣公行館及藝師館，無圍牆分館將文化資產融入社區；還有結合民間的街角館，從街角博物館概念衍生而成，將生活的街道上、在熟悉的轉角旁，將看似平凡的日常經驗，轉化成別具意義的文化展示，一步一確幸，一路一溫習，西城故事從壹號館啟航。
生態博物館的理念是與居民共同致力於保存、記錄與展演「大溪木藝產業」和「大溪常民生活」兩大核心主題；博物館將活化大溪國小及警察宿舍群等歷史空間，做為「公有館」－博物館營運中心。
2015年開放壹號館及武德殿，之後採分年分階段方式開放，2016年開放木藝常設展館及藝師特展館，預期在2019年連同廣場空間全區開放。此外，以公有館串連大溪各個街角館，藉此推動民眾參與地方文化事務。
周遭景點也值得一提，有草店尾與後尾巷、和平老街、基督教長老教會、基督教長老教會、中山路（新南老街）、石板古道、大溪公會堂及中正公園等，遊客可規劃清旅行，一窺大溪百年身世！
(中時)
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