心酸的孤獨 陸阿婆自備乾糧坐公車兜圈

中國大陸重慶市涪陵1名8旬老太太由於孩子都在外地工作，一個人實在太孤獨，帶著乾糧，整天坐公車打發時間，有時不肯下車，只得讓民警把老太太送回家。

大陸影音網站梨視頻以影音報導了這則令人心酸的故事，老太太常坐公車交兜圈，也常不肯下車，當民警上公車請老太太下車時，老太太說，「不要催我走嘛」，還說打開隨身的塑膠袋，說自己有自備乾糧。

這則新聞讓不少大陸網友為之心酸，紛紛貼文說，「希望老人的子女能看到，心酸」、「空巢老人，希望子女常回家看看」、「今天去學校，好捨不得我媽，看到這裡淚目」。

還有網友說：「心酸！有時想想自己老了會不會這樣！常回家看看！別讓父母孤獨」1060219

(中央社)