局長請辭 李昆澤：有人負責是最基本

我要評比

遊覽車意外，公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉口頭請辭，立法院交通委員會召委、民進黨立委李昆澤今天說，有人負責是最基本，更重要應盡速建立車輛安檢制度。

李昆澤上午受訪表示，短短幾個月內發生火燒車、遊覽車翻覆意外，不但讓家屬悲痛、社會震驚、更嚴重影響台灣國際旅遊形象。上次火燒車事件發生後，交通部未能全面檢討遊覽車安全制度，必須要有人負責，有人負責是最基本，更重要是要建立遊覽車安全制度。

他說，人民的憤怒不只是要有人負責，更要提出車輛安檢制度，現行規定，車輛未滿5年每年至少檢驗1次，5年以上至少檢驗2次，出廠10年以上要3次，檢驗內容必須檢討更周全。

李昆澤說，疲勞駕駛與酒駕一樣危險，現行規定，駕車時間不得超過10小時、工作時間不得超過12小時。若以日本巴士駕駛為例，就工時定義，手握方向盤從出發前等候時間、等候乘客等都算工時，這是對旅客最基本的保障，但台灣目前沒有。

李昆澤說，勞動部長林美珠日前說，關車門、可以下來活動算休息云云，這不符合安全的要求，也有遊覽車司機向他陳情，司機還要負責遊覽車上的善後清潔等等，工時定義要重新檢討。

他說，歐盟的規定最嚴格，開車超過2小時要休息45分鐘，這對旅客比較有保障，台灣應該參考歐盟或日本的規定，對工時做更嚴格的限制。

李昆澤建議比照歐盟模式，車輛路檢時可從行車記錄器中，像列印發票或收據一樣，可知道工作時數、車速、開車時間等資訊；最後遊覽車的評鑑制度，被列丙等或丁等的車輛應檢討改善、淘汰不良駕駛等方向，從制度面全面檢討。

民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡說，責任釐清，兩局長願意承擔責任的勇氣表示敬佩，但亡羊還是要補牢，主管機關還是要解決問題。1060219

(中央社)