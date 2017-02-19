反空汙要健康 民戴口罩遊行爭新鮮空氣

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為爭一口新鮮空氣，台灣健康空氣行動聯盟等團體發起219反空汙暖化要健康大遊行，今天中午在台中市民廣場前，民眾戴上口罩走上街頭，控訴呼吸不平權，要求政府重視空汙問題。

台灣健康空氣行動聯盟等團體今天發起219反空汙暖化要健康大遊行，中午起將在台中、高雄兩地各自舉行，台中場在市民廣場前舉辦。

主辦單位邀請多位立委、學者與會參加，行前記者會的舞台上掛著「終結一個天空，兩個台灣」的大布條，多組親子戴上面具衝破霧霾，以行動劇展現爭取新鮮空氣的希望。

主辦單位指出，遊行隊伍預計在下午2時15分準備開始遊行，遊行隊伍由彰泰國中管樂隊擔任前導，吹響反空汙進行曲，接著由50支煙囪和空汙災民，呈現生活在煙囪下的困境。

接續在後的則是穿著醫師白袍和護理制服的醫療大隊，凸顯空汙疾病讓醫護人於無法坐視，走上街頭要求空汙源頭減量；中部多所大學、高中學生組成「反空汙青年大平台」，為反空汙活動注入年輕力量。

最後是由台中主婦聯盟、荒野台中等組成親子大隊，其中親子共學團更帶來片片白雲，表達想要乾淨天空，不要被「霾」沒的心願。1060219

(中央社)