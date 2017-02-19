土耳其熱氣球觀光意外 1丹麥旅客不治
丹麥和土耳其官員表示，1名丹麥觀光客今天參加土耳其中部聯合國教科文組織（UNESCO）知名世界遺產熱氣球觀光時，不幸發生意外不治。
法新社報導，土耳其交通部表示，強風迫使熱氣球硬著陸，這名觀光客從熱氣球中摔落死亡。
當時熱氣球正在中部內夫謝希爾省（Nevsehir）以奇岩怪石著名的石頭城（Cappadocia）飛行，因強風進行降落。土耳其多安通訊社（Dogan）報導，「醫院雖積極搶救，這名觀光客最後還是不治。」
根據多安通訊社（Dogan）報導，這名旅客和其他20人，大多是觀光客，一同搭乘熱氣球，在他們下降前，一時心不在焉鬆開內部的把手。
土耳其交通部表示，當局已經派出事故調查小組到當地進行調查。1060219
(中央社)
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