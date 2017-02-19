網友放話堵人 美女主播奔警局備案
只不過沒發文，瘋狂網友放話要到公司堵人！東森財經主播廖廷娟18日到警局備案，原來是某位網友常用情緒性字眼私訊她，本想冷處理，不過他卻變本加厲，放話來公司堵人，讓她忍無可忍。
廖廷娟前天收到網友私訊，表示等不到她發文，要衝去電視台堵她，還PO出一張拳頭照片，表達氣憤情緒，當時她透露「安撫幾次但結果看來無效，想問一下版上的各位，我該冷處理還是該怎麼做比較妥善？另外我似乎也該去問一下，公司能不能挖個祕道了」。
結果18日她又發文表示已去警局備案，並跟公司保全告知，更說其實已經忍耐很久他的攻擊言語，本想冷處理，但怕人身安全受到威脅，所以才忍無可忍，最後還安撫擔任主播的老公張心宇「張主播，不用擔心，你卸妝下班不就好了」。
(中時電子報)
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