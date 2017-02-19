《時來運轉》明星賽星光閃閃 MVP競爭激烈

杜蘭特與韋斯布魯克的恩怨情仇，是本季明星賽焦點。（美聯社資料照）

一年一度的NBA明星賽即將於台灣時間明天早上9點在鵜鶘隊主場進行，東西區的頂尖球星齊聚一堂，儘管勝負並非明星賽最大焦點，但明星球員的相互較勁，仍讓比賽話題性與看頭十足。最近5年明星賽與聯盟大勢類似，由西區佔有優勢，拿下4勝1敗的佳績，對東區明星們而言，明日賽事也將是討回顏面的戰役。

去年的明星賽話題，圍繞在即將退休的布萊恩身上，而西區明星們似乎希望留給布萊恩深刻回憶，卯足勁飆分，以破紀錄的196比173大勝，將近拿下200分的得分大秀，本季由勇士隊教練柯爾領軍，加上4名勇士隊球員，以及連續兩季奪下明星賽MVP的韋斯布魯克，瘋狂飆分的戲碼有望再度上演。

儘管都是明星賽常客，但杜蘭特與韋斯布魯克今年首度不是以隊友身分參與，外界對兩人關係十分好奇，當柯爾被問到會如何調度兩人上場時間，甚至是否可能4名勇士搭韋少等敏感問題，柯爾淡淡地表示，他只希望球員能好好享受明星賽的氛圍。

期待討回顏面的東區，今年由塞爾提克隊總教練史蒂文斯領軍，執教塞隊邁入第4年的他，本季戰績在東區暫居第2，不但直指季後賽席次，更希望突破過去兩季都止步首輪的遺憾，這是他首度執掌明星賽兵符，他明白明星賽是為了球員而生，他也會放手讓球員去發揮。

韋斯布魯克本季將挑戰連續3季拿下明星賽MVP的紀錄，他目前也是最被看好拿下MVP的人選，尤其今年一肩扛起雷霆隊奪勝任務後，更變身「大三元製造機」，但他的競爭對手不少，除了前隊友杜蘭特外，火箭隊哈登、地主球員安東尼戴維斯，甚至三分球大賽失常、放話要在明星賽再見的克雷湯普生，也可能有驚人之舉。

塞爾提克隊艾塞亞湯瑪斯會不會是明星賽MVP黑馬呢？（美聯社資料照）

可別忘了東區，陣容同樣華麗的東區明星隊，上季飆出41分的溜馬隊保羅喬治，希望能彌補遺憾，但值得關注的是來自塞爾提克隊的艾塞亞湯瑪斯，本季大爆發的他，又在自家教練史蒂文斯執教下在明星賽再度亮相，他本季屢屢「急拉尾盤」的精彩演出，也是MVP的熱門人選。

(中時電子報)