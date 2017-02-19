彰化推廣台語文 園區籌備處成立

「台語文園區」籌備處今天在彰化縣彰化市卦山路成立，園區將收藏台語文各項書籍、文本、影音資料，以利傳承台語文化。

彰化縣政府積極推動母語教育，與關懷文教基金會合作，籌設全國首座「台語文園區」，籌備處今天在國立彰化生活美學館旁綠色環境學習營地成立，彰化縣長魏明谷、關懷文教基金會董事長周清玉出席，園區落成將珍藏台語文書籍、影音資料，並舉辦推廣活動。

台語文園區與彰化藝術高中藝術園區共生，古色古香的木造建築、綠意盎然的林間步道，還可享受生態之美；園區居高環視八卦山與彰化市區，附近有生活美學館、天空步道，是集結在地藝文資產的文創聚落，更是親子旅遊最佳去處。

魏明谷說，縣府很高興與關懷文教基金會合作，籌設全國首座「台語文園區」，台語文園區將收集各種台語文書籍、影音，提供對台語文化有興趣的民眾完善閱讀及研究空間，相信對台語文的推廣，及文化永續傳承都有很大幫助。

周清玉表示，成立全國首座「台語文園區」，主要為推動台語文的文化，全國台語文的學者也能以此作為台語文推廣基地，也希望全國民眾未來多使用，園區將有歌仔戲、布袋戲、各種影音、研習、訓練、表演等多元豐富活動。1060219

(中央社)