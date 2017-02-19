品道地茶點 選美佳麗樂遊霧峰林家花園

我要評比

來自世界各國的選美佳麗開心與明台高中董事長林芳●(前右五)合影。(校方提供)

來自全國共80名選美佳麗，今天上午參訪霧峰林家花園，並拜訪明台高中董事長林芳(女英)，這些來自世界各國的佳麗還品嘗鳳梨酥、陳皮梅等台灣道地茶點，感受台灣熱情的人文風味。

明台高中指出，由中華國際選美發展交流協會主辦的2017國際璀璨皇后選美活動近日在台登場，該協會理事長林莉莉趁著假日，特別帶領80名各國佳麗參訪霧峰林家花園，師生皆熱情接待。

今天的參訪由林芳(女英)、校長林垂益與兩位副校長親自帶領各國佳麗了解學校古蹟「萊園十景」、「五桂樓」與林獻堂故居「景薰樓」，充滿台灣特色與歷史文化地景致獲得佳麗們稱讚，紛紛拿起手機、相機拍照留念。

明台高中指出，學校多年來朝向國際化發展，現在更吸引各國選美佳麗來參訪，顯示國際化成效頗佳，也展現了完美的國際文化交流。

(中時)