台南鴨莊參加旅展 優惠DIY行程超值
「2017台中春季國際旅遊大展」不僅結合國內外旅遊、住宿及樂園景點觀光集中式設攤，其中休閒農場也頗受民眾青睞；有農業、生態教育的休閒農場「台南鴨莊」，旅展期間不僅門票有優惠，連DIY行程下殺75折，業者表示，現代人很少有機會可以體驗撿鴨蛋，趁著周末假期，爸爸媽媽可以帶著小朋友到台南參觀農場，一同回憶農莊生活。
農場佔地3公頃，飼養了上萬隻菜鴨，還有小雞、山豬、山羊、小兔等不同的動物，並種植了大量果樹和竹樹。到展示區可以認識不同種類的鴨子，像草鴨、番鴨、草番鴨及菜鴨等，還可以到鴨蛋教室，認識鴨蛋的構造，體驗鹹蛋或皮蛋製作的DIY體驗，完成的作品更可帶回家慢慢品嘗。
業者表示，除了和鴨子相關的體驗活動外，也可以採採番茄、釣魚、坐船遊湖，還可以跟小孩一起製作水火箭，成品完成後全家一起比賽看誰的火箭飛的遠；有動有靜的行程，適合各種不同年齡層的小孩來玩。
台南市觀光旅遊局表示，此次參展整合景點、美食、古蹟、溫泉、賞花等觀光資源等，主打休閒農業與伴手禮，希望透過旅展提供觀光旅遊資訊，打造觀光品牌，也讓民眾了解台南休閒農業特色，藉以吸引各地遊客到台南體驗休閒旅遊的樂趣。
(中時)
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