安以軒po照交差 火辣露半球

安以軒穿上深V禮服大秀半球。（圖／取自安以軒微博）

近年工作重心挪至大陸的安以軒，20日凌晨在網上狂曬美照發福利，自嘲在不發照片會被念，她曬出一組深V火辣照，側身大露半球！除此之外，這套禮服還展現她的小蠻腰與美腿，網友激讚「CP值很高！」

安以軒先前才終於傳出身旁有護花使者，但她對富商男友身家內幕很低調，不過近來她被粉絲「敲碗」要多放自拍照，難得今日凌晨安以軒一口氣po了6張美照，身穿深V洋裝的她，大秀傲人半球，笑稱「再不放自拍照會耳朵癢！」因此就被揶揄突然發照是在「交差」。

(中時電子報)