共軍獵鷹教練機量產 積極爭取國際市場

大陸JL-10「獵鷹」教練機已進入量產，它具有雙引擎、超音速的性能。(圖/網路)

台灣的漢翔工業正在設計「藍鵲」教練機，力拚2020年首飛；美國的T-X新世代教練機正在競標與評估，預計今年會決定機種；而中國大陸似乎動作更快，大陸新聞影片顯示，南昌飛機公司的「教練10型」(JL-10，外銷型號L15)，又叫「獵鷹」。已在生產線中大量製造，這型教練機具有超音速性能，與台、美教練機的規畫性能接近，連外型也頗為神似。

「大眾科學」(Popular Science)介紹，南昌飛機公司的獵鷹是一種剖訓教練機（lead-in fighter trainer ,LIFT），做為飛行員在完成初級螺旋槳教練機訓練，到進入第一線戰機之間的過渡，在中國大陸空軍，是他們成為殲10、殲11、或是殲20之前的必經過程。此機種的最大起飛重量為9.5噸，使用三軸飛行線系統，可以模擬大多數現代戰鬥機的飛行參數，性能相當優異。尤其特別的是它的飛行極速，獵鷹使用2具烏克蘭AI-222K-25F型渦輪扇引擎為動力，並且具有後燃器，使得它是較少見的雙引擎、超音速教練機， 極速可達1.4馬赫。

大陸媒體透露了生產中的JL-10，不久就會提撥給中共空軍。(圖/網路)

原先獵鷹最大的競爭對手是貴州飛機公司的「教練9型(JL-9)」，又叫「山鷹」，山鷹使用1具大陸純自製的渦噴13型引擎(WP-13)，這種引擎最大的好處是純自製、構造簡單、價格低，因此相對於獵鷹的引擎需要兩具、又是外國製，所以原本外界猜測會是JL-9得標，結果最終卻是性能較優的JL-10進入量產，可見大陸空軍來說不想在此處省錢，也可能代表他們取得了渦輪扇引擎的自製實力。

除了訓練任務之外，獵鷹具3噸的有效載荷量，可以掛載各種武器，特別是南昌飛機公司為獵鷹配備了一種被動式電子掃描陣列雷達（PESA），可用於遠程空對空、空對地作戰，意味著它可以修改為低成本、近距離空中支援戰機，類似韓國FA-50金鷹式一般的角色。

獵鷹首次飛行是在2006年，在研發階段時就已經得到了委內瑞拉和尚比亞的出口訂單，他們預計在未來會有更多的外銷機會，他們認為至少有1,200的生產潛力。

(中時電子報)