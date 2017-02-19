韓團INFINITE快速通關 粉絲撲空失望

我要評比

韓國團體INFINITE成員19日中午搭機抵台，他們下機坪，搭小巴至商務中心通關入境，大批粉絲撲空失望。中央社記者卞金峰桃園機場攝 106年2月19日

韓國團體INFINITE成員今天中午搭機抵台，他們下機坪，搭小巴至商務中心通關入境，大批粉絲撲空失望。

結束泰國行程，韓國團體INFINITE成員今天從泰國搭機抵台，晚間將在台大體育館舉行見面會。

雖然有大批粉絲在登機門守候接機，不過，INFINITE成員下機坪後，搭小巴至機場商務中心通關快速入境，大批粉絲撲空，失望離去。1060219

(中央社)