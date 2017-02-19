新北國中技藝競賽 逾400選手參加

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105學年度新北市國中技藝競賽19日在莊敬高職舉行。莊敬高職承辦「家政」、「餐旅」2個職群4項主題競賽項目，共400多名選手參賽。中央社記者林長順攝 106年2月19日

105學年度新北市國中技藝競賽今天在莊敬高職舉行。莊敬高職承辦「家政」、「餐旅」2個職群4項主題競賽項目，共400多名選手參賽。新北市教育局長林奕華也到場為選手打氣。

為加強學生對於技職教育學習動機與興趣，增進學習成效及提升技能水準，新北市教育局舉辦國中技藝競賽，希望透過競賽方式，建立學生成就感，進而達到教師間相互觀摩、分享教學經驗，提升教學品質。

參賽選手都來自新北市各國中技藝專班、合作式技藝班與自辦式技藝班的同學，經過實用有趣的試探課程後，歷經班級初賽後參與這次競賽，合計約400多名。

林奕華今天到莊敬高職，為選手加油打氣，並與參與教師一一握手，感謝他們為技職教育付出心力。

林奕華表示，新北市推動技藝教育不遺餘力，除辦理國中技藝班、技藝專班，更擴大辦理國中職業試探寒暑假育樂營，廣受學生熱情參與，並獲得家長肯定。

她說，今年新北市更成為技職教育領頭羊、率先成立技職科，盼能讓新北成為培育國家及產業發展人才重鎮。

一名國中技藝班老師表示，莊敬高職技藝班培訓老師為幫助學生實踐夢想、一步一腳印地陪著選手練習、修正；再練習、再修正；無非就是為了精進學生的實戰經驗、進而在技藝競賽中一舉奪冠。

這位老師感謝學校培訓老師的辛勞、尤其學校為顧及學生來校培訓時的安全，均有安排隨車老師接送學生、讓家長及學校都很放心。

莊敬高職校長林淑貴表示，很榮幸多年配合教育局共同承辦技藝競賽，卓越新北，在地就學－夢想無邊際，新北最給力；新北鼓勵每個孩子依專長選擇自己心目中理想的高中職校就讀，讓孩子適性、適切發展，成就自己的未來。1060219

(中央社)