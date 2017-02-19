小叮噹科學樂園 推出1999雙人房

小叮噹科學主題樂園祭出旅展好康優惠，一泊一食雙人只要1999元，現場還有戳戳樂。（陳淑娥攝）

今天適逢週日，「2017台中春季國際旅遊大展」買氣倍增，魅力無法擋！新竹縣小叮噹科學主題樂園祭出旅展好康優惠，一泊一食雙人只要1999元，還可免費入園玩2天，吸引許多家長青睞，現場還有戳戳樂，小朋友開心的拿到小獎品。

小叮噹科學主題樂園擁有人工滑雪場，身受小朋友喜愛；此次業者祭出旅展優惠價格，一泊一食只要1999元，加碼超值送科學主題樂園二日無限期暢遊門票、夜間DIY教作課程、推桿場、桌球免費使用等等好康，許多父母帶著小朋友洽詢。

今天展場搶搶滾！張爸爸帶著小孩來選購，看到1999元十分心動，他說，小孩子吵著要去遊樂園玩，趁著今天不用上班，特地來旅展撿便宜，打算帶家人到樂園遊玩；張小妹則是開心的在一旁玩戳戳樂，他拿到糖果還可以到樂園玩十分興奮。

小叮噹從民國88年生活大師會館加入營運後，遊園人數有了顯著提升，此期間也陸續開發了露營區、烤肉區、高台垂降、室內攀岩、山訓單雙索訓練場、水生植物區、漆彈訓練場、室內大型活動場等，使本公司朝科學教育、運動、冒險、休憩遊樂設施等綜合遊樂區的型態擴大營運規模。

和大自然作朋友，在藍天綠野中接觸陽光、和風、泥土、樹林、花香以及水的丰姿，這是小叮噹順應世界休閒娛樂潮流堅持自然環境的生活主張；業者汲取科學與神話之間的根來作為連結，以開啟青少年兒童自然科學教育的天賦作為主要的訴求對象。

(中時)