彰化十大伴手禮「皺臉的麵」 美味還能作公益

彰化埔鹽部子社區帶來十大伴手禮「皺臉的麵」，每售出一筆還將撥款做為地方老人福利，免費提供在地長者中餐。(馮惠宜攝)

逛旅展、撿便宜，還能做愛心，彰化埔鹽廍子社區營造協會，這次響應台中旅展，將獲得彰化十大伴手禮的名產「皺臉的麵」帶到現場販售，每售出一筆還將撥款做為地方老人福利，免費提供在地長者中餐。

埔鹽地區是全台重要的糯米產區，產量佔全台糯米1/4，過去因為農產價格不高，農民總是愁眉苦臉，聽到農民的心聲與無奈，社區幹部結合在地農民共同的開發文創產業，將農民生產的糯米，加工成新風味的創意麵條米食「皺臉的麵」，象徵老農日以繼夜在太陽底下汗流浹背耕種，印滿歷史記憶的皺紋，今轉型成社區創意產業，為在地農民開闢新契機。

「皺臉的麵」與一般市面上以小麥製作而成的麵條不同，它精選在地優質糯米為麵條原料，加上在地老師傅多年製麵的經驗開發而成，除了擁有一般麵條所欠缺的香味外，也因糯米質地較具彈性，增添了麵條的嚼勁。

這次旅展，社區營造協會總幹事吳正崇帶來地方物產「皺臉的麵」升級版五行麵，加上地方特產的紅龍果、薑黃、人蔘果、黑米變成五行麵，在現場販售；吳正崇也說，售販所得將投入社區老人福利，讓地方長者免費用餐。

(中時)