大水從天而降 基隆市警局演「天穿日」戲碼

基隆市警局天穿日屋內、屋外下小雨。(黃靖惠翻攝)

基隆市警局天穿日屋內、屋外下小雨。(黃靖惠翻攝)

基隆市警局天穿日屋內、屋外下小雨。(黃靖惠翻攝)

天穿日再現！基隆市警察局最近正施作屋頂維修工程，未料，工人今天中午施工不慎鑽破屋頂自來水管線，使得大水從天而降、淹滿騎樓地面，而一樓地板更出現嚴重積水，也讓前來洽公民眾十分傻眼直笑說，天穿日剛過沒多久，宛若古老傳說再現場景，只差沒女媧來補天了！

基隆市文化中心廣場今天上午舉行「全國客家日活動」，為了感念女媧補天特殊節日，但同時段基隆市警局卻真實上演「天穿日」戲碼，尤其以警局一樓漏水災情最為嚴重。

市警局天花板不斷滲水、產生室內下起小雨的怪異情形，而且各科室趕緊把貴重的影印機、電腦、沙發、櫥櫃等搬出往走廊堆置，防止自來水來襲，而地板也鋪滿報紙吸水防淹，不少人忙著用掃把、畚箕在地上來回掃水，宛如颱風天過後淹水模樣。

而包商施工意外釀成大水災，得知「代誌大條」立即暫停工程、並且急忙關閉水管閥門，仍然止不住溢流自來水，從各處管線傾洩而下，令不少人直呼「好浪費水資源！」

(中時)