LPGA》韓張荷娜拉尾盤澳洲封后 錢珮芸並列16

韓將張荷娜最後6洞-5逆轉封后。(美聯社資料照)

去年10月奪得富邦台灣錦標賽冠軍的韓國女將張荷娜，19日於LPGA澳洲女子公開賽決賽輪強拉尾盤，最後6洞賺到5桿，以後來居上姿態勇奪LPGA生涯第4冠。

LPGA菜鳥新人錢珮芸，連續兩天揮出紅字成績72桿(-1)，以總桿289桿(-3)獲得本屆台灣選手最佳成績並列第16，只差張荷娜7桿，展現日後奪冠實力。

前兩輪只落後2桿的李旻，決賽輪擺脫前一天爆出80桿陰影，交出平標準桿73桿，最終以292桿(+0)並列第30作收。徐薇淩與「球后」高寶璟等人同以294桿(+2)並列第46，業餘小將林子涵303桿(+11)並列第75。

2015年從日巡轉戰美巡的張荷娜，19日出發前並列7，前12洞打出+1，始終處於落後追趕局面，直到最後6洞急起直追，第13、14洞連抓2鳥躍居領先，第17洞5桿洞獵鷹成功獨走，第18洞再抓下「再見小鳥」，這輪揮出69桿，最後以贏排名第2梅德森3桿之多，贏得逆轉勝與LPGA生涯第4冠。

(中時電子報)