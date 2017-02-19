LPGA》韓張荷娜拉尾盤澳洲封后 錢珮芸並列16
去年10月奪得富邦台灣錦標賽冠軍的韓國女將張荷娜，19日於LPGA澳洲女子公開賽決賽輪強拉尾盤，最後6洞賺到5桿，以後來居上姿態勇奪LPGA生涯第4冠。
LPGA菜鳥新人錢珮芸，連續兩天揮出紅字成績72桿(-1)，以總桿289桿(-3)獲得本屆台灣選手最佳成績並列第16，只差張荷娜7桿，展現日後奪冠實力。
前兩輪只落後2桿的李旻，決賽輪擺脫前一天爆出80桿陰影，交出平標準桿73桿，最終以292桿(+0)並列第30作收。徐薇淩與「球后」高寶璟等人同以294桿(+2)並列第46，業餘小將林子涵303桿(+11)並列第75。
2015年從日巡轉戰美巡的張荷娜，19日出發前並列7，前12洞打出+1，始終處於落後追趕局面，直到最後6洞急起直追，第13、14洞連抓2鳥躍居領先，第17洞5桿洞獵鷹成功獨走，第18洞再抓下「再見小鳥」，這輪揮出69桿，最後以贏排名第2梅德森3桿之多，贏得逆轉勝與LPGA生涯第4冠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。