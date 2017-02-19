農會指導員未帶印章 南山村投票延後逾一小時

今天是農會農事小組與會員代表投票日，投票時間從上午9時到下午2時，時間僅有5小時，但宜蘭縣的三星地區農會的大同鄉南山村投票所，卻因為指導員沒帶印章，選票如無指導員印章，則視同廢票，為了這枚印章，讓選舉延後1小時半。

三星地區農會指出，指導員上山後找不到印章，由於南山村位處偏遠，只能請家人帶印章上山，費時達1小時許，因此投票開始、截止時間延後1小時半，估計有80、90名會員投票時間受到影響。

(中時)