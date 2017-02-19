NBA灌籃大賽 溜馬羅賓遜勇奪冠軍
印第安納溜馬後衛羅賓遜今天靠著最後1輪飛躍隊友喬治、溜馬吉祥物和1名啦啦隊隊員，再反手灌籃，拿到滿分50分的精采表現，力壓太陽前鋒瓊斯，贏得美國職籃NBA灌籃大賽冠軍。
路透社報導，NBA週末在紐奧良舉行灌籃大賽，羅賓遜（Glenn Robinson III）和太陽菜鳥瓊斯（Derrick Jones Jr.）從4名參賽者中脫穎而出進入最後1輪。
另兩名參賽者快艇喬丹（DeAndre Jordan）和魔術高登（Aaron Gordon）都在前幾輪遭淘汰。
瓊斯最後1次灌籃拿下滿分50分，兩次灌籃共得87分後，羅賓遜在最後1輪第2次灌籃只需44分就能奪冠，結果他以完美的50分獲總分94，贏得NBA灌籃大賽冠軍。1060219
(中央社)
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