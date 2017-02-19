高市農會選舉 旗山農會變天翻盤

基層農會選舉今天登場，選戰激烈的旗山區農會，屬於綠營的農會職員石檻彰，登記總幹事遴選，與藍軍背景的陳峰翔結盟，挑戰當權派。屬於藍營的現任總幹事吳建德面對挑戰，除與綠營的理事長林和德化解前嫌，並與綠營的前總幹事曾基賢握手言和，組成三方聯盟要共同迎敵；開票結果，外場派會員代表以29席打敗內場派16席挑戰成功，旗山農會變天，3月1日將開代表大會，3月9日聘請總幹事石檻彰。

其餘競爭激烈的大樹區、鳥松區、彌陀區、杉林區仍是內場派贏選戰，外場派皆輸。

(中時)