中市清潔隊臨時人員甄選 2365人搶300職缺

「衝啊！」台中市政府環保局今天舉行清潔隊臨時人員甄選，2365人搶300個職缺。（盧金足攝）

今年除採用「體能測驗」，也有「資源回收分類技能測驗」。（盧金足攝）

為維護考試公平，體能測驗成績以紅外線終端攝影記錄，由台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判。（盧金足攝）

台中市環保局長白智榮表示，清潔隊臨時人員甄選平均錄取率12.6％，2月21日公布甄選結果。（盧金足攝）

「衝啊！」2365名考生報考台中市政府環保局清潔隊臨時人員甄選，今天（19日）在國立台灣體育運動大學體育館扛起沙包負重賣力奔跑，今年採用「體能測驗」與「資源回收分類技能測驗」，近千人擁有大專學歷，61歲以上也有3人來挑戰，預計錄取300名，平均錄取率12.6%，2月21日公布甄選結果，錄取者將於3月6日進行分發報到。

環保局說，共有2365位考生報考，男性1787名、女性578名，男女比例約3比1，分析學歷其中碩士27名，占1.1%，大專967名，占40.9%、高中職1076名，占45.5%。

報考年齡從18歲至65歲都有，以31至40歲階段最多，有992人，占42%，其次為21歲至30歲，占30.7%，61歲以上也有3人和年輕人一較高下。

今年300名臨時人員考試除一般類組130名、儲備駕駛類組100名，特別重視各區清潔隊的勞工安全衛生管理，因此考用勞工安全衛生類組5名。此外，也針對中高齡、獨力負擔家計

、低收入戶、原住民等特定身份市民提供65名的保障。

環保局長白智榮強調，今年甄選以落實考試公平性、選拔符合清潔隊需求人才及加強照顧弱勢等三大主軸為目標。甄選方式有所改變，採體能測試與資源回收分類技能二項辦理。

體能測試採「30公尺負重折返跑(共60公尺)」，並統計分析去年清潔隊臨時人員甄選男女體測成績，依照男女先天體能不同，參考專家學者建議及其他縣市作法，訂出男女不同計分標準。

體能測驗成績以紅外線終端攝影記錄，由台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判，考試後即時輸出，10分鐘內即能張貼於體育場門口外供考生即時查詢成績。考完體能測驗後，緊接著進行資源回收分類技能測驗，考生也可立即知道自己的成績，考試全程公開透明化。

環保局表示，為維護考試公平性，除聘請台中市體育總會田徑委員會教練團擔任裁判人員外，環保局政風室及市府政風處也派員參與招考作業，另為使考試順利進行，環保局動員各區清潔隊200多名人力辦理試務工作，並維護現場秩序，確保試務工作公平、公正、公開。

(中時)