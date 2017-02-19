陸投機炒房難杜絕 人行宣示信貸管控

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對於中國大陸一線城市炒房恐導致房市泡沫化危機，中國人民銀行（大陸央行）近日再度宣示，要嚴格限制信貸流向投資投機性購房。

綜合大陸新京報等媒體報導，大陸央行17日公布「2016年第四季度中國貨幣政策執行報告」，其中提到微觀信貸政策要支持合理自主購房，嚴格限制信貸流向投資投機性購房。

上述報告指出，大陸一線城市與三四線城市房地產價格走勢差異較大；供需具有一定剛性，住房是基本生活需求，其受土地供給限制，相關政策都會對房地產市場產生影響。

大陸央副行長潘功勝日前在人民銀行金融市場工作會議則表示，要繼續完善「差別化」的住房信貸政策。

大陸2016年房價大幅上漲，北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、蘇州、杭州、合肥、廈門、鄭州、武漢、濟南、無錫、福州、成都、石家莊、南昌、長沙、青島等20個城市近日被官方列為房貸緊縮重點城市。

房貸緊縮政策包括個人住房貸款的利率不得低於基準利率的90%、首購房貸利率優惠由原來的8.5折左右調高至9折等。1060219

(中央社)