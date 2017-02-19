九旬獨居翁尿急跌倒床邊 鄰居報警救回一命

詹姓老翁被警消救出。（徐養齡翻攝）

新竹市96歲獨居詹姓老翁，19日凌晨疑因尿急想上廁所，下床時不慎被棉被絆倒，痛苦地起不了身，只好大聲呼救，隔壁鄰居剛巧聽到，趕緊連絡警、消搶救，順利開門將詹翁送醫，化解一場虛驚。

據了解，詹翁高齡九旬，卻獨自居住在東區某住宅，老人家跌倒無力起身，警消據報趕抵，用技巧將門打開，將倒在地上痛苦哀號的詹翁救起送醫，幸好無生命危險，警方已聯絡其家人到院陪伴。

(中時)