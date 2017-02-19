哺乳照被嗆妨害風化 林辰唏：我沒什麼好感到可恥

林辰唏日前難得分享與女兒合照，曬出親餵母乳照。（圖／取材自林辰唏 Chen-Shi Lin臉書）

林辰唏去年低調產女，升格當新手媽媽。（圖／本報系資料照片）

女星林辰唏（仔仔）與大20歲導演林立書交往5年，去年低調產下女兒，想保有隱私的林辰唏，升格當媽後鮮少分享家庭照，不過她日前難得分享與女兒合照，曬出親餵母乳照，幸福說「走到哪，餵到哪」，不過她卻也被網友指責「你這樣露奶妨害風化」，對此，林辰唏則表示：「說真的我沒什麼好感到可恥的，這一切都是個人眼光看待哺乳這件事情。」

林辰唏月初曬出親餵照，並在臉書寫下：「哺餵是一件健康又自然的事情，同時也是一件幸福的事。走到哪，餵到哪」，字裡行間滿是為人母的喜悅，溫馨畫面被讚好有愛，不過有網友提醒林辰唏可以遮蔽一下，以免遭受不必要騷擾，看到網友出於擔心的提醒，林辰唏對此表示能理解以及感謝。

不過也有人指責林辰唏妨害風化「你很自私，完全不顧別人的眼睛，你只顧你自己的小孩」，對此，林辰唏也發文表示「說真的我沒什麼好感到可恥的，這一切都是個人眼光看待哺乳這件事情。」並強調支持母乳哺餵，林辰唏發文引發熱議，吸引許多媽咪網友留言熱議。

(中時電子報)