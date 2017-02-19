高雄市府推8大精選行程 1日農夫體驗趣夯
高雄市政府農業局為農友拚經濟，前進台中春季旅展推廣本季的8大精選行程，主推由高雄高鐵站出發，專人專車載民眾到熱情的高雄農村體驗特色DIY及採果樂趣，有別於一般市區的觀光行程，在旅展會場凸顯「農家樂」其特色，吸引許多民眾停下腳步了解行程。
「好呷的高雄鳳梨底家啦！」來自高雄市農業局的團隊成員賣力促銷8大精選旅行，全部主打農村田野特色，高雄特產的鳳梨、香蕉和蜂蜜誘人，也讓民眾想念南部的陽光，對高雄市府推出「俗擱大碗」的遊程大感興趣。
高雄市府農業局人員表示，1名李小姐帶著今年已101歲的父親前來台中春季旅展，聽完他們的簡介後，隨即訂購3月12日內門觀亭宋江陣展演觀賞的行程。
相談之下才獲悉早年這位百歲人瑞的李爸爸，曾捐贈高雄「內門紫竹寺」的建設，而在寺中留下名字，卻一直沒能回到寺中親眼看見，藉由參加「內門觀亭宋江陣展演」行程，還有高雄1日農夫體驗趣的規畫，女兒順利一圓父親多年來的心願，也藉此機會帶父親踏上返鄉之旅，讓他們對這趟旅行充滿溫馨的期待。
「為台灣的農產品種出新希望！」高雄市農業局指出，近年來許多外出子弟返鄉回高雄，傳承家業的農產種植，並將新思維、新品牌置入，傳統農作結合創新的栽培技術。
為延續推廣高雄在地小農出產的新鮮果物以及當地養殖的漁畜產品，高雄市政府農業局在台中春季旅展中也結合高雄物產館參展，在現場以優惠價格販售當季的阿蓮麗金番茄、大社31號蜜棗、南瓜等作物，讓中部民眾享受南台灣鮮甜飽滿的新鮮蔬果。
(中時)
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