五股完全中學胎死腹中？教育局：設法突破

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本報18日報導五股地區籌設完全中學一案，恐胎死腹中，教育局今天再次強調，仍持續進行五股地區籌設完全中學計畫，「會設法突破困難取得學校所需用地」，並將聯繫尚未寄回意向書之地主，積極促成以減半徵收方式取得用地，催生五股完全中學。

新北市政府教育局及城鄉局去年12月5日召開「本市五股區陸光段579地號等26筆土地未徵收文高用地，以減半徵收方式辦理所有權取得說明會」，希望透過減半徵收土地模式，鼓勵地主「捐」地給市府，土地一半用來蓋學校，另一半則可變更為住宅用地，政府毋須負擔徵收或拆遷補償費。

依規定，此案初審需要過半所有權人同意、即至少收回52份「同意」意向書才能啟動，但截至本月10日期限，市府只收回26份意向書，其中18位地主同意，差距甚遠。

依教育局原先規劃，取得文高用地後，先將五股國小遷至此，再將原先五股國小和五股國中合併，並變更為文高用地，再於此新文高用地設立五股完全中學。

教育局強調，五股區洲子洋重劃區發展迅速，平均人口成長率1.93﹪，高於全市平均，考量未來都市發展與人口進駐，將跨局處積極尋求各種可行方案，打造精緻五股教育園區。

(中時)