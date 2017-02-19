阿里山公路車禍 自小客超速擦撞遊覽車

遊覽車與自小客車在台18線阿里山公路42.5K處發生擦撞。（民眾提供）

遊覽車與自小客車在台18線42.5K處發生擦撞。（民眾提供）

19日早上8點半左右在阿里山公路42.5公里處發生遊覽車與自小客車車禍，一台遊覽車駕駛謝文貴，車號552–V8車上載著30位乘客前往阿里山旅遊，行經台18線42.5K處與下山行駛方向的自小客車車號9125–QP，駕駛林光輝，發生擦撞所幸無人受傷，雙方駕駛酒測值均為零。

中埔分局公田所警員表示，由於42.5K處是彎道路段，尤其下行車輛對路況不熟習，且車速過快常導致車輛擦撞意外發生，此事故發生的主因應是下山的黑色自小客車車速過快，轉彎不及才造成擦撞。警方已調閱雙方的行車記錄器，釐清肇事責任。約莫10點多，遊覽車繼續行程前往阿里山森林遊樂區，此行程為一般的國民旅遊。

這場阿里山公路輕微擦撞事故，也造成了雙向交通中斷數十分鐘左右，回堵的車輛約有一公里左右，多虧公田所員警處理迅速，不致使阿里山公路在周日發生大堵車。

(中時)