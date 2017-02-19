歐陽娜娜心碎委屈 為這事掩面崩潰

歐陽娜娜日前舉行慈善音樂會，現場座無虛席。（圖／中時資料照）

歐陽娜娜掩面崩潰原因揭曉，原來是胖了。（圖／取材自歐陽娜娜微博）

16歲星二代歐陽娜娜外型甜美、氣質清新，擁有高人氣，日前才開心舉辦「相信愛」慈善音樂會，沒想到昨（18日）她突然PO出掩面崩潰的照片，大呼委屈，讓大家好奇怎麼了，但原因一曝光，卻讓眾人哭笑不得。

歐陽娜娜18日在微博連發3個心碎符號，並貼出掩面崩潰的照片，仔細一看，才發現圖上寫著「又胖了」三個字，難過原因揭曉，引來粉絲直呼好可愛，紛紛留言安慰「妳只是在長身體」、「沒事，妳還是很瘦很漂亮的」、「過年胖了正常」，提醒她千萬別隨便減肥，以免搞壞身體。另外，歐陽娜娜還附上一臉無奈的表情包圖，自認委屈的模樣，被粉絲直誇可愛的不要不要的。

(中時電子報)