吳新興:絕沒說過盼兩岸統一 陸媒誤導

僑務委員會委員長吳新興今天拜會台灣會館並與僑領座談，在答覆詢問時強調，當年在南台科技大學任職是赴陸招生而非交流，也從未說過希望兩岸統一，完全是冤枉、很倒霉的事。

去年有立委在立法院質詢，要吳新興針對傳出過去曾到中國大陸演講時表示「希望兩岸早日實現統一」的說法澄清，吳新興當時曾解釋，他過去到廣西民族大學交流招生與學生座談，發現是被中國大陸刊物利用及扭曲；從未講過「希望兩岸早日實現統一」。

上任後首次訪問紐約，吳新興傍晚與僑領就國內政情及兩岸關係交換意見。前台灣會館理事長蔡明峰再度詢問陸媒報導吳新興當年前往大陸廣西民族大學訪問一事。

吳新興回答，希望僑領不要相信陸媒報導，那不是真的。台灣由於少子化關係，當年任職南台科技大學行政副校長，肩負招生重任，「是赴陸招生而非交流」。

至於他接受廣西民族大學「客座教授」聘書，亦屬禮貌性質，也未曾再前往訪問或授課。

談到陸媒報導「他希望兩岸盡早實現統一」等論點，吳新興大呼冤枉、很倒霉，強調絕對沒有說過或支持那些說法。他還原當初應民族大學出席座談原委，是因他曾任海基會副秘書長，彼此都深知各自立場，但也不必拒絕或在會場上叫罵，大意指希望兩岸不要「相殺」，要和平共處，彼此可以交流、做生意。

吳新興表示，「我又不是頭殼壞了，怎會贊成？用膝蓋想都知道不可能。」他根本沒講，事後才知道陸媒的報導，「他們要亂寫，我也沒辦法，若去澄清他們會刊登？」1060219

(中央社)