WBC》韓國隊熱身賽遭巨人完封 銳氣重挫

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徵召不順的韓國隊，本屆經典賽恐難出現2015世界12強奪冠慶祝畫面。(資料照 鄭任南攝)

經典賽預賽與中華隊同組的韓國隊，19日在沖繩與日職巨人隊進行首場熱身賽，此戰打擊被封鎖，終以0比4慘遭完封。

韓國隊目前正在沖繩進行移地訓練，並與日職球隊進行熱身賽，19日首戰巨人隊全場只擊出4支安打，掛零9局，投手也封鎖不住巨人隊攻勢，雖然先發投手張元準主投2局無失分，但隨後上陣的張施晥投1局失1分，車雨燦2局失2分，朴熙洙未滿1局失1分。

(中時電子報)