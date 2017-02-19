SBL》教練圈最龐大勢力！南山幫重傳承

台銀總教練許智超(左)、富邦總教練顏行書皆屬南山幫教練成員之一。(黃及人攝)

或許球迷會注意到，當前SBL教練圈瀰漫濃濃「南山幫」氣息，因為7隊當中，富邦顏行書、裕隆魏永泰、台銀許智超與金酒楊哲宜4隊總教練，以及達欣王志群、璞園楊宜峰2隊助教都出身南山高中，令人不禁訝異南山幫勢力之大。

顏行書先用運氣與巧合，來形容當前南山幫教練大舉占據SBL教練圈的情況，隨後強調，「畢竟南山擁有快50年的悠久歷史，不少球員畢業後，也當上中華隊國手，很自然地，國手多也就代表轉任教練的人多。」

如今SBL的7隊當中，竟有4隊總教練與2隊助教來自南山，僅有台啤沒有南山幫勢力介入，讓顏行書也感意外，但他認為，今後應該不只南山，可能過段時間會有更多松山、三民等傑出校友，也會慢慢進入SBL擔任教職。

魏永泰則強調，南山堪稱屹立不搖球隊，歷史也很悠久，會有這麼多人成為SBL教練，其實都靠傳承，當初他在高中時期，所學習到的球隊紀律與傳統，絕對不能改變，「像是過年給紅包，以及固定訓練習慣，都是當年學校教我的。」

金酒總教練楊哲宜與璞園助教楊宜峰也是來自南山高中。(黃及人攝)

「其實這也是種緣分，像是楊哲宜是我高中同學，顏行書大我兩屆、許智超大我4屆，或許代表著世代交替，且給年輕人更多機會，像我待在裕隆24年之久，也是從林正明教練那邊傳承過來的。」魏永泰說。

許智超認為，南山很注重正統訓練模式，像當年他在學校時，受教於黃明坤教練層次漸進的訓練，替他的教練生涯打下很深的根基，「而且你沒感覺到嗎？南山教練感覺都比較斯文，且有條理，很少會跟裁判大聲爭吵。」

除了認同顏行書的歷史悠久說法，楊哲宜更強調，南山的「學長制」，讓畢業校友都會彼此扶持，甚至傳承，「像是每次一有什麼教練講習，學長們都會通報給大家，讓我們這些學弟不會錯過任何學習機會，這種感覺很難得。」

其實不只這些在SBL闖出教練名號的南山人，包含南山教練許時清、政大教練陳子威、正濱國中教練林冠綸、中興大學教練賈凡、前東森羚羊教練(現任籃協副秘書長)李雲翔等人，也都出身南山，看來日後南山幫勢力只會越來越大！

(中時電子報)