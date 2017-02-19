英媒：義大利恐在80年後被海水淹沒
全球暖化導致海水上升，許多島國成為首當其衝的受害者。有外媒據研究報導指出，海平面上升將改變義大利海岸在未來80年的形態。最多達5,500平方公里的沿海平原可能落在水下，意味著義大利可以在本世紀末完全淹沒。
據英國每日快報報導，義大利氣候模擬實驗室與英國第四紀科學評論根據義大利4個敏感區域與海平面上升的影響進行研究，其中包括亞得里亞海、塔蘭托灣、奧里斯塔諾灣和卡利亞里灣。
研究以海平面上升幅度在53釐米到97釐米之間的最新預測結果，並考量地質與地貌改變的影響進行分析。氣候模擬實驗室研究主管表示「海面平坦，沒有沙丘當天然屏障，有些區域已接近海平面甚至低於海平面」。
報導指出，若要解決這個問題，政府需要提高水壩的效率，以保護海岸。若近期內不採取加固措施，阿奎萊亞、拉文納等城市將面臨洪水風險，同時海岸線恐退到距費拉拉不到10公里的地方。專家擔心，到2100年亞得里亞海的海平面最高將超過當前海平面101釐米左右。
海平面若持續上升，住在海岸附近的10多億人口恐被迫離開家園，成為氣候移民。據估計，歐洲約有86萬人生活在距離海岸10公里以內，義大利以及地中海其他地區，有70%的人口活在沿海地區。若海平面持續上升，對義大利的衝擊恐不堪設想。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。