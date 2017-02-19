英媒：義大利恐在80年後被海水淹沒

海平面上升不僅影響北極熊棲息地，有研究報導指出，義大利恐在80年後被海水淹沒。(美聯社)

全球暖化導致海水上升，許多島國成為首當其衝的受害者。有外媒據研究報導指出，海平面上升將改變義大利海岸在未來80年的形態。最多達5,500平方公里的沿海平原可能落在水下，意味著義大利可以在本世紀末完全淹沒。

據英國每日快報報導，義大利氣候模擬實驗室與英國第四紀科學評論根據義大利4個敏感區域與海平面上升的影響進行研究，其中包括亞得里亞海、塔蘭托灣、奧里斯塔諾灣和卡利亞里灣。

研究以海平面上升幅度在53釐米到97釐米之間的最新預測結果，並考量地質與地貌改變的影響進行分析。氣候模擬實驗室研究主管表示「海面平坦，沒有沙丘當天然屏障，有些區域已接近海平面甚至低於海平面」。

報導指出，若要解決這個問題，政府需要提高水壩的效率，以保護海岸。若近期內不採取加固措施，阿奎萊亞、拉文納等城市將面臨洪水風險，同時海岸線恐退到距費拉拉不到10公里的地方。專家擔心，到2100年亞得里亞海的海平面最高將超過當前海平面101釐米左右。

海平面若持續上升，住在海岸附近的10多億人口恐被迫離開家園，成為氣候移民。據估計，歐洲約有86萬人生活在距離海岸10公里以內，義大利以及地中海其他地區，有70%的人口活在沿海地區。若海平面持續上升，對義大利的衝擊恐不堪設想。

(中時電子報)