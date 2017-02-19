陳庚金籲能撈就撈 陳芳明：末代政權心態
國民黨中評會主席團主席陳庚金不滿蔡政府推動年金改革，日前竟呼籲現職軍公教「能撈就撈、能混就混」，要拖垮這個政府。對此，作家陳芳明於臉書發文，以「他們享盡18%的快感」為題，批評陳庚金的發言暴露了「末代政權的心態」。
陳芳明指出，眾所皆知過去的年金制度將會拖垮政府，然而面臨現在的年金改革，國民黨卻故意唱反調。「只要能夠延遲改革的節奏，就可以拖垮現在的執政者。」這樣的處心積慮暴露了國民黨的內心世界。
為了個人好處而拒絕改革，卻未考慮到整個社會的負擔，陳芳明批評「這是末代政權的心態」。明知道年金制度不合理，卻抱著「能撈則撈」的自私心態，即使拖垮社會、拖垮下個世代也在所不惜，正如同幼兒玩積木的心態，「不想玩就全部拉到」。
陳芳明認為，陳庚金的發言，絕對不是他一個人的想法，而是一個共犯集團的心理結構。「國民黨從來就不是台灣社會的命運共同體」，當陳庚金說出真話後，我們才知道年金改革更要加緊腳步。
(中時電子報)
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