屏東館尚「青」！有機養生茶受歡迎
台中春季旅展人潮就是錢潮！屏東縣在會場內設立「屏東館」，來自屏東的雅緱農產品運銷合作社由青年農友展出有機養生農產品，喝起來有芋頭香的毛豆茶、秋葵茶，含有豐富花青素的紫米茶，及現在受歡迎的紅藜麥，吸引很多民眾大採購。
製作秋葵茶和芋香毛豆茶的田崇一表示，台灣人喜歡各種茶飲，但茶飲除了解渴，如果加上養生效果，一舉數得，他為了民眾能方便食用秋葵，研發的秋葵茶，不管出外或在辦公室 隨時隨地都可以飲用。
「這茶竟然有芋頭的香味！」田崇一請民眾飲用的芋頭毛豆茶令人驚艷，不只生津解渴，還打開胃蕾，他表示，這是台南農改場的品種，本土的茶飲農產品很受歡迎。
種植紅藜麥的曾漢清，對南部種植的紅藜麥信心十足，鼓勵民眾多食用，健康滿點，此外，他也生產近來風行的蝶豆花茶，泡起來的茶湯呈現淡紫色，色香味俱佳，除了養生之外，賣相更加分。
潘進德賣力促銷他代工的「紫米花青素茶」，含豐富花青素，天然高纖的特色，民眾方便沖泡，在台中春季旅展「紅不讓」！
潘進德表示，他們三人都是雅緱農產品運銷合作社成員，屏東的古名叫「阿猴」，這也是該合作社取名的由來，社員生產的農產品，皆是當季新鮮直接供應，由生產者直接宅配給消費者，免除中間商利潤，價格合理，都是安全健康的農產品。
(中時)
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