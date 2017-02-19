蔡習會有譜？ 府：捕風捉影、沒有評論

我要評比

媒體報導稱，綠營兩岸人士低調奔走 「蔡習會」有望。總統府下午表示，對於這類捕風捉影的報導，府方沒有評論。

府方強調，樂見兩岸關係有正面的發展，也一再呼籲兩岸能排除障礙，務實推展正常的交流與協商。「我們將會持續關注北京當局的作為」。

(旺報)