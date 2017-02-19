韓男團INFINITE來台　機棚離開歌迷撲空

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

韓男團INFINITE來台，從機棚搭車離開，在機門口守候的歌迷撲空。（陳麒全攝）

南韓男子團體INFINITE19日中午搭機抵台，將在晚間於台大體育館舉行粉絲見面會。他們抵台後，在環宇商務中心人員引導下，直接由登機口樓梯走下機坪，一行人搭乘小巴士至商務中心通關入境，讓原本守候在登機門前的近百位歌迷撲空。

(中時)