蘭陽低音提琴夏令營 7月宜蘭舉行

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第三屆「蘭陽國際低音提琴夏令營」7月13日將在宜蘭三星鄉耕莘健康管理專科學校舉行，營隊從2015年舉辦以來，不只台灣學生，更有從日本、香港、新加坡、中國等地學生參與。

「蘭陽國際低音提琴夏令營」從2015年舉辦以來，已培育超過百名學習低音提琴的學子，今年再度與國家交響樂團(NSO) 低音提琴首席傅永和合作，擔任夏令營藝術總監。

傅永和今年邀請義大利米蘭史卡拉歌劇院低音提琴首席朱塞佩‧艾托雷（Giuseppe Ettorre）加入講師團，以及「大師們的老師」湯瑪士‧馬汀（Thomas Martin）、任教於美國亞利桑那州立大學的卡達林‧羅塔魯（Catalin Rotaru）、現任國立巴黎高等音樂院的教授堤維西‧巴赫貝（Thierry Barbe）等國際級師資，不但為亞洲首屈一指，更媲美眾多歐美頂尖的音樂營。

夏令營已經連續兩年獲國際權威古典音樂雜誌「The Strad」免費報導活動訊息，今年「The Strad」更主動聯繫採訪兩度參加蘭陽國際低音提琴夏令營的學生吳子安，分享參與營隊的學習心得。

「2017蘭陽國際低音提琴夏令營」7月13日至21日在宜蘭三星鄉耕莘健康管理專科學校舉行，將招收60名國小五年級以上、具有演奏經驗的學生，報名時間自即日起至額滿為止，費用為新台幣2萬7500元 (包含所有課程、食宿及人員平安保險) 。1060219

(中央社)